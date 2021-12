Code per i tamponi? I medici di famiglia sono pronti a scendere in campo

Medici di famiglia pronti a scendere in campo "con una task force" a Milano. Missione: aiutare a smaltire l'emergenza tamponi provocata dall'esplosione di contagi covid e delle quarantene di positivi e dei loro contatti stretti, in attesa che intervengano anche le nuove misure, varate a livello nazionale, a dare respiro.

"Faremo anche noi i test, stiamo mettendo insieme un gruppo di colleghi", annuncia all'Adnkronos Salute Anna Pozzi, segretario provinciale di Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale) Milano. "In questo periodo sul portale che ci è stato messo a disposizione dall'Ats Città metropolitana di Milano non riusciamo più a prescrivere i tamponi, perché le strutture sono prese d'assalto da tutti gli utenti" in cerca di test "e quindi sono andate in overbooking".

"Noi come Fimmg Milano - prosegue - abbiamo risposto positivamente all'appello lanciato dall'Ats e dal suo direttore generale Walter Bergamaschi: ci siamo messi al lavoro per organizzare una task force di medici di famiglia per aumentare il numero di tamponi e pensiamo di usare strutture che saranno messe a disposizione dagli enti locali. Vogliamo dare il nostro contributo, riteniamo sia doveroso da parte dei medici di famiglia nei confronti di Ats Milano che in questo momento è in difficoltà a causa dell'esplosione enorme del numero di casi".

Quanti camici bianchi faranno parte di questa task force? "Stiamo facendo un censimento in queste ore - spiega Pozzi - e penso che una trentina di medici sarà disponibile. Poi aumenteremo. È un periodo difficile, molti colleghi sono in ferie. Io stessa sono rientrata perché è esplosa questa situazione. Basti pensare che stamattina ho fatto una decina di tamponi qui in studio e 7 sono risultati positivi. Quindi, abbiamo un tasso altissimo di positività" fra i pazienti sintomatici. "E questi sono i tamponi rapidi".