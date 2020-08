Hostess con febbre sul Ryanair Milano-Catania: paura per il covid

Febbre alta e mal di testa per una hostes, e sono scattate le procedure speciali per un aereo Ryanair, partito da Milano Malpensa alle 17.50 di domenica 2 agosto 2020 e atterrato regolarmente a Catania. A chiedere di attivare le procedure è stato il comandante del velivolo, rivolgendosi alla Sac, società di gestione dello scalo siciliano.

La hostess è stata dapprima visitata direttamente in aeroporto, appena atterrata, poi è stata portata all'ospedale Garibaldi Centro per i necessari accertamenti, con un mezzo ad alto biocontenimento messo a disposizione dalla Croce Rossa e dal Ministero della Salute.

Secondo quanto si apprende, il test sierologico sul covid è risultato negativo. La donna è comunque ricoverata in osservazione, in attesa del tampone faringeo. Nel frattempo sono stati sanificati sia l'aeromobile sia i luoghi dell'aeroporto catanese in cui la donna è transitata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel frattempo le autorità hanno identificato tutti i passeggeri del volo per avviare eventuali attività di "contact tracing" nel caso in cui la hostess risultasse positiva al covid.