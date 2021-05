La versione dell'Inter sulla "festa" di Lukaku (con multe covid a lui, Perisic, Young e Hakimi)

Non una festa di compleanno, ma una "semplice" cena. L'Inter cerca di frenare il caos esploso attorno a Romelu Lukaku, il bomber nerazzurro trovato nella notte tra mercoledì e giovedì in un hotel del centro insieme ad altre 23 persone, tra cui i compagni di squadra Achraf Hakimi, Ivan Perisic e Ashley Young.

Stando a quanto riferito dai carabinieri in una nota, l'intervento è scattato "alle 3 a seguito di una segnalazione pervenuta al 112". "In un hotel del centro" - si tratta del The Square di via Albricci - "all’interno di una sala eventi si stava festeggiando il compleanno del calciatore dell’Inter Romelu Lukaku", spiegano ancora i militari.

E ancora: "Nella circostanza, oltre al citato Lukaku, sono state identificate altre 23 persone, tra cui alcuni altri giocatori dell’Inter e il direttore del ristorante dell’Hotel che ha organizzato l’evento. Il direttore e gli ospiti saranno, a vario titolo, sanzionati per la violazione della normativa sul contenimento del Covid 19".

Lievemente diversa, invece, la versione che fonti dell'Inter hanno affidato all'Ansa. I nerazzurri hanno fatto sapere che l'unica sanzione riguarda la violazione del coprifuoco e che non si trattava di una festa, ma di una cena, per giunta iniziata tardi perché Lukaku e compagni avevano finito alle 22.45 la partita con la Roma, vinta per 3-1 con l'ultimo gol messo a segno da "Big Rom".

Alcuni dei presenti alla cena - tra cui Lukaku, Hakimi, Young e Perisic - avrebbero deciso di non dormire in hotel e di tornare a casa e mentre raggiungevano le auto sarebbero stati fermati dai carabinieri, che a quel punto li avrebbero multati perché erano in giro dopo le 22 e quindi durante il coprifuoco. Esponenti dell'Inter hanno anche sottolineato che si sarebbe parlato di festa perché Lukaku avrebbe ricevuto un piccolo regalo da uno degli invitati che glielo avrebbe consegnato fuori dall'hotel, proprio durante l'intervento dei militari.

Stando a quanto filtrato, proprio in accordo con questa versione dei fatti, l'Inter non multerà i calciatori, la cui unica leggerezza sarebbe stata non aver dormito in hotel ed essere usciti per tornare a casa.