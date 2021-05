Festa scudetto o festa covid? "Aspettiamo aumento dei contagi" (Sala e Fontana ancora in silenzio)

Assembramenti, poche mascherine, distanze praticamente annullate. La festa scudetto dei tifosi dell'Inter, che domenica sono scesi in strada in oltre 30mila, fa discutere. Il rischio, la paura, è che le celebrazioni del Tricolore e la folla a San Siro, in Duomo e al Castello si trasformino in una potenziale occasione di contagio in un regione che da poco più di una settimana è tornata in zona gialla dopo lunghi mesi di chiusure, divieti e sacrifici dei cittadini.

Dalla scienza, con in testa Franco Locatelli, coordinatore del Cts, è già arrivata una condanna abbastanza decisa, mentre dalla politica che guida il Pirellone e palazzo Marino le reazioni per ora tardano ad arrivare.

Tra i pochi, pochissimi, che si sono esposti c'è stata l'assessore regionale alla formazione e al lavoro, Melania Rizzoli, che ad Agorà non si è sottratta a un commento sulla festa. "Speriamo di no, ma ci aspettiamo tra 15 giorni un aumento dei contagi", ha ammesso l'esponente del Pirellone. "Un assembramento così massivo e importante è davvero preoccupante, tanto più in un periodo così delicato. I controlli? C'erano, ma era impossibile sanzionare 30 mila persone", ha sottolineato, lasciando intendere come la gestione dell'ordine pubblico sia stata - inevitabilmente - improntata più al contenimento dei danni.

Dal presidente di regione, Attilio Fontana, e dal sindaco di Milano, Beppe Sala, per ora non sono ancora arrivati commenti. I profili social dei due - che in più occasioni avevano condannato gli assembramenti nelle zona della movida - per ora tacciono. Ma entrambi, soprattutto il primo cittadino meneghino, sono già finito nel mirino delle categorie di lavoratori più colpite dalle chiusure degli ultimi mesi.