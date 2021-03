La giornata di Figliuolo in Lombardia: «Da domani anche qui parte il sistema informatico di Poste»

Parte anche in Lombardia giovedì 1 aprile il sistema informatico di Poste Italiane per la prenotazione dei vaccini anti Covid. Lo ha confermato il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, durante la prima tappa della sua visita in Lombardia su invito dei vertici regionali, all'hub vaccini di MalpensaFiere a Busto Arsizio (Varese).

Accompagnato dal capo dipartimento della protezione civile, Fabrizio Curcio, Figliuolo ha detto che "la Lombardia, con i suoi 10 milioni di abitanti, è la più grande, e il buon andamento della campagna vaccinale in Lombardia è sicuramente buona parte del buon andamento della campagna nazionale". Riferendosi al polo di MalpensaFiere ha elogiato la "buona pratica" dell'unità d'intenti tra la sanità locale (l'Asst Valle Olona) e la camera di commercio. "E' un centro - ha detto il commissario - che può addirittura triplicare le proprie potenzialità in funzione dell'arrivo delle dosi di vaccino".

Nell'hub, che sarà attivo sette giorni su sette per dieci ore al giorno, verranno vaccinati tutti gli ultra 80enni della zona entro l'11 aprile. MalpensaFiere è comodo da raggiungere perché si trova nei pressi dell'autostrada A8 Milano-Laghi. "Non viviamo nel Paese ideale e ci potrebbero essere problemi", ha aggiunto Figliuolo, "ma miglioreremo".