Cosa ha detto Figliuolo sulla Lombardia

Il generale promuove la Lombardia. Franceso Paolo Figliuolo, commissario governativo per l'emergenza covid, nelle scorse ore ha fatto tappa a Milano per fare il punto sull’andamento della campagna vaccinale anti covid in regione e per definire le prossime tappe, con le somministrazioni delle terze dosi ormai iniziate.

Primo appuntamento nella sede di Areu e poi visita all’hub del Palazzo della Scintille a Milano, al Paolo Pini - dove c’è il centro del Niguarda - e infine al Centro ex Philips di Monza. A fare gli onori di casa il presidente di regione Lombardia Attilio Fontana, la vicepresidente e assessore al welfare, Letizia Morati, e il coordinatore lombardo della campagna vaccinale, Guido Bertolaso.

Nel quartier generale di Areu, il commissario Figliuolo ha incontrato anche tutti i direttori generali della Ats e delle Asst e della stessa azienda regionale per l’emergenza urgenza. "L’Italia ha fatto e sta facendo squadra - le parole del generale -, per la Lombardia parlano i dati. Il tempo è galantuomo e confido che questa copertura sarà incrementata. La Lombardia, in particolare, con l’87% della copertura vaccinale ha raggiunto un risultato eccellente, l’Italia è all’83 e, dunque, ci avviamo su percentuali notevoli. In Lombardia sono 8 milioni le persone che hanno almeno una dose o la dose unica, questo pone la regione al di sopra della media nazionale grazie ad un piano ben fatto e ben studiato”.

“Voglio dire grazie a chi presta la propria opera incessantemente - ha concluso Figliuolo - e questa è l’Italia che fa squadra e vince”. E infine l’invito, rivolto agli indecisi, a vaccinarsi “perché non è solo un dovere civico e morale, ma bisogna farlo per se stessi e per gli altri. E i numeri della Lombardia la dicono lunga sul senso civico”.

Termini di apprezzamento che, inevitabilmente, hanno fatto piacere a Fontana. “Siamo orgogliosi delle parole del generale Figliuolo - ha ammesso il governatore - e come regione ne siamo molto orgogliosi. E penso lo saranno anche tutti i medici, i sanitari, i volontari e coloro che ci hanno permesso di raggiungere questo risultato. La realtà prima o poi viene a galla e questa è sicuramente la miglior risposta che potessimo dare. Ringrazio anche Guido Bertolaso che continua a supervisionare la campagna vaccinale”.

“La Lombardia - gli ha fatto eco la Moratti - è al terzo posto in Europa per dosi somministrate ogni 100 abitanti, ed è seconda solo a Portogallo e Danimarca. Voglio lodare il grandissimo senso civico dei cittadini e ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile il raggiungimento di questo traguardo: il personale sanitario, gli infermieri, l’esercito, la protezione civile e tutti coloro che hanno contribuito a fugare i dubbi. Stiamo sfiorando il 90% delle adesioni quindi una campagna che sta proseguendo in maniera estremamente positiva”.