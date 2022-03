Fine dello stato di emergenza covid, Moratti ringrazia Figliuolo

La pandemia non è terminata ma è finita la fase dell'emergenza covid, nelle prossime ore il generale Francesco Paolo Figliuolo lascerà il suo incarico di commissario straordinario all'emergenza. E ora è il momento dei complimenti. "Ringrazio il Generale per l'impegno, la dedizione e la disponibilità con le quali ha svolto il suo incarico, che termina oggi 31 marzo, di commissario straordinario all'emergenza", ha scritto in un post pubblicato sui social la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti.

"Regione Lombardia e l'assessorato al Welfare hanno avuto in lui in questi mesi un'importante figura di riferimento con cui collaborare concretamente per il successo della campagna vaccinale - ha aggiunto Moratti -. Nel ringraziare ancora il Generale, saluto e porgo i miei migliori auguri di buon lavoro al Maggiore Generale dell'Esercito Tommaso Petroni che da domani, 1 aprile, sarà alla guida della struttura commissariale".

Fine dello stato di emergenza: cosa succede

Cambiano le regole su green pass e mascherine. Da domani, venerdì 1° aprile, inizia l'addio a queste e altre restrizioni.

Il green pass, a partire dall'1 di aprile, non sarà più necessario per entrare nei negozi, parrucchieri compresi, in banca, nei musei e negli uffici pubblici, dove si dovranno comunque indossare le mascherine, anche solo chirurgiche. Il certificato già dal 1° aprile non servirà più nemmeno sui mezzi pubblici del trasporto locale. Per usare autobus, metro e tram, però, fino a fine aprile si dovranno continuare a indossare le mascherine Ffp2, che saranno ancora obbligatorie anche su aerei, treni e navi, dove verrà chiesto il green pass base.

Da aprile, inoltre, la certificazione non sarà più obbligatoria nemmeno negli hotel e nelle strutture ricettive; mentre il green pass resta un must, fino al 30 aprile, per teatri, cinema e sale concerti, luoghi dove si dovranno mettere ancora le Ffp2. Pass verde ancora obbligatorio anche per accedere a luoghi di lavoro, palestre e piscine, sempre fino al 30 aprile, e per partecipare agli eventi sia al chiuso (per i quali è necessario il super green pass) sia all'aperto (per i quali basta quello base), quindi anche allo stadio. In generale, fino al 30 aprile, al chiuso, quindi anche nei posti di lavoro, si dovrà continuare ad avere la mascherina chirurgica.