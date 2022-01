Flop della protesta dei no green pass in piazza Duomo a Milano

Flop dei no green pass, in piazza del Duomo, a Milano, dove era stato annunciato un presidio di protesta contro le misure imposte dal governo per contrastare la pandemia di covid.

Nonostante sulla chat Telegram di 'Basta Dittatura! Ufficiale' fosse stata annunciata una protesta in Duomo, nessun manifestante si è presentato. Circa un centinaio, invece, quelli che si sono radunati all'Arco della pace per un presidio statico, un momento autorizzato dalla questura. In piazza Duomo a Milano si sono visti solo cittadini alla ricerca dell'affare giusto nel primo sabato di saldi e qualche turista e nessun no green pass.

Che questo fosse un weekend "importante" per i no green pass non è un mistero. Nelle ultime ore, infatti, il governo ha stabilito l'obbligo vaccinale per tutti gli over 50 e, soprattutto, a partire da lunedì il super green pass - riservato solo ai vaccinati e guariti - diventerà obbligatorio per i locali anche all'aperto, per i centri sportivi, per gli alberghi e per viaggiare a bordo dei mezzi a lunga percorrenza e del trasporto pubblico locale.

La manifestazione di sabato, comunque, non dovrebbe presentare grandi profili di rischio dal punto di vista dell'ordine pubblico. Dopo gli oltre 20 sabati con cortei improvvisati, blocchi stradali e una città praticamente paralizzata, la nuova strategia delle forze dell'ordine - che nelle ultime settimane ha subito isolato e bloccato i manifestanti - sembra infatti aver funzionato, riducendo non poco le fila dei no green pass.