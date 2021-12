Focolaio di covid all'Olimpia Milano, saltano due partite. Squadra in quarantena

Sei cestisti positivi al covid: si blocca l'attività dell'Olimpia Milano. A disporre la quarantena è stata l'Ats milanese, fino al 27 dicembre. Rinviate quindi due partite: quella nella città lituana di Kaunas per l'Eurolega e poi, il 26 dicembre, il 'derby d'Italia' contro la Virtus Bologna.

Il club ha avvertito le autorità sanitarie circa il focolaio. L'Ats ha risposto che, "tenuto conto del quadro epidemiologico di forte ripresa dei contagi e della possibile circolazione di varianti più contagiose", l'intera squadra avrebbe dovuto sospendere l'attività sportiva ed entrare in quarantena a domicilio.

La ripresa dell'attività sportiva è disposta non prima del 27 dicembre, dopo la negatività di un test antigenico di terza generazione e di un test molecolare. Saltano quindi la trasferita prevista per il 22 dicembre contro lo Zalgiris Kaunas e l'impegno di campionato in casa contro la Virtus Bologna.