Covid, focolaio alla scuola della Barona con le varianti: «Un genitore in terapia intensiva»

Sarebbero stati riscontrati casi di variante sudafricana, e forse anche inglese, di Covid nel focolaio sviluppatosi alla scuola d'infanzia di via Lope de Vega a Milano, in zona Barona. Lo riferisce Stefano Mansi, sindacalista Rsu del Comune di Milano.

«Secondo alcune fonti interne, è stata confermata la variante sudafricana del virus: un genitore in terapia intensiva, una educatrice ha un polmone lesionato. Ats stamattina ha mandato mail con obbligo di tamponi a tutte educatrici, commesse, bambini e genitori», scrive Mansi nella sua pagina Facebook dedicata alle notizie di prima mano relative ai lavoratori di Palazzo Marino.

L'istituto è di fatto chiuso da quando Ats Milano ha individuato il focolaio. Non è sato mai chiuso, invece, il nido attiguo dove, a quanto risulta, sarebbe positiva al Covid un'educatrice. Secondo Ats, gli ingressi sarebbero diversi e non vi sarebbe alcun collegamento tra le due scuole, anche se Mansi ha contestato questa informazione asserendo che vi sarebbe un corridoio "unificante" e gli stessi commessi per entrambe.