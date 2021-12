Focolaio covid alla Scala, l'ironia vola sul web con l'hashtag #ScalaInfetta

La notizia dei contagi nel corpo di ballo della Scala dopo la prima ha scatenato i social, che all'indomani dell'inaugurazione al celebre teatro di Milano commentano tra preoccupazione, rabbia e ironia, facendo balzare in vetta ai trend topic l'hashtag #ScalaInfetta.

Molti quelli che si indignano per la mancanza di distanziamento fra il pubblico: "La notizia 100 morti al giorno di covid e si battono le mani per 6 minuti al chiuso, dov'è finita l'umanità in questo paese?", tuona un utente. "Io infermiere rianimatore trivaccinato devo fare i turni da 72 ore perché tu devi applaudire la marcia Radetzky e sfoggiare la pelliccia di foca alla scala? Anche no grazie", sbotta un altro.

C'è anche chi commenta le misure adottate dal governo: "Il supergreenpass non funziona", scrive un'internauta. "Ottima idea organizzare un Covid party alla Scala", ironizza un altro. Alcuni si preoccupano per la salute di Mattarella: "Speriamo che il Presidente della Repubblica, forte delle sue 3 dosi, non sia stato contagiato", scrive qualcuno.

Molti quelli che reagiscono con sarcasmo: "Basta, è ora di eliminare il super green pass. Non possiamo permettere che la maggioranza dei vaccinati irresponsabili metta a repentaglio i sacrifici di noi no vax", commenta un utente. "Quindi non è bastato il super greenpass per evitare i contagi? Io però con tampone negativo non posso sedermi a fare colazione al bar!", si arrabbia un altro. "Hanno applaudito talmente tanto che hanno creato una nuova variante", conclude sdrammatizzando qualcuno.

Il focolaio covid alla Scala dopo la Prima

"L'altra" Prima della Scala a rischio. Potrebbe slittare lo spettacolo "Bayadère", il balletto in cartellone il prossimo 15 dicembre come apertura della stagione di danza del teatro scaligero meneghino. Questo perché alla ballerina e alle due comparse risultate positive per prime si sono infatti aggiunti un altro ballerino, due maitre e due bambini. In totale si contano quindi otto positivi, ai quali andrebbe aggiunta una parrucchiera contagiata, come raccontato dal sindacato Cub in una lettera all'Ats.

Per oggi, giovedì 9 dicembre, è previsto un nuovo giro di tamponi per accertare se il cluster sia stabile o se i casi siano ancora in aumento. Intanto sono già state annullate le due prove di Bayadère che erano in programma in queste ore ed è stato deciso che la prova generale prevista per l'11 dicembre sarà comunque a porte chiuse, senza pubblico. In base ai risultati dei prossimi test, la produzione deciderà se andare avanti e confermare la data del 15 dicembre o se, eventualmente, far slittare l'appuntamento.