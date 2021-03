Maxi assembramento l'ultima sera prima della zona rossa: arriva la 'celere' e fuggono tutti

Oltre cento persone in via Lecco domenica sera. Dalla Questura inviato il reparto mobile

Poche distanze, mascherine abbassate per bere e tanta, troppa, gente. Maxi assembramento domenica sera in via Lecco a Milano, dove più di cento persone si sono intrattenute fuori dai bar e dai locali della zona - che avevano regolarmente chiuso alle 18 - in quella che era l'ultima sera prima del nuovo passaggio in zona rossa.

La situazione è stata segnalata verso le 19 dai residenti al 112 e la Questura ha deciso di inviare sul posto il reparto mobile, proprio per prevenire qualsiasi potenziale problema di ordine pubblico.

Stando a quanto riferito da via Fatebenefratelli, alla vista del mezzo dei "celerini" si è registrato un fuggi fuggi generale, con quasi tutti i presenti che si sono allontanati spontaneamente. Quando in via Lecco sono arrivati il funzionario di turno e le Volanti, c'erano ancora circa trenta persone che stavano bevendo birre o cocktail acquistati prima ai locali e che sono andati via chiedendo scusa.

Proprio per quello - come già accaduto nel weekend in Darsena o in zona Brera - non c'è stato bisogno di identificare o sanzionare nessuno, né tanto meno gli agenti hanno accertato violazioni da parte dei locali nella stessa via Lecco e nell'intera zona di Porta Venezia.

Finale diverso, invece, per altri tre interventi portati a termine sempre della polizia nella giornata di domenica in un ristorante e in un appartamento, che si sono conclusi con una serie di multe per violazioni alle norme anti coronavirus.