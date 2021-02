Fontana: "Aspettiamo autorizzazione per acquisto diretto di vaccini"

"Per ora non c'è la possibilità per le singole Regioni di acquistare direttamente i vaccini. Aspettiamo che arrivino le autorizzazioni. Le dosi che abbiamo attualmente non sono sufficienti per effettuare una vaccinazione di massa". Così il presidente della Lombardia Attilio Fontana.

"Rischiamo di metterci così tanto tempo da rendere inutile farla - ha aggiunto il governatore lombardo intervenendo alla trasmissione Mattino 5 sul tema della campagna vaccinale di massa -, l'importante è che arrivino le dosi".

Nel frattempo Fontana ha anche detto che intende "tenersi stretto" il suo consulente per il piano vaccinale Guido Bertolaso. "Non consiglio a Draghi il nome di Bertolaso perché me lo voglio tenere ben stretto qui in Lombardia - ha affermato - Avrei paura che accettasse l'invito. Spero che rimanga qui perché è una persona assolutamente insostituibile".

Vaccini per gli over 80

Da quanto lunedì 15 febbraio è stata aperta la piattaforma online per prenotare i vaccini destinati agli over 80, si sono registrate oltre 200mila registrazioni. Prima delle 10.30 di martedì erano in tutto 208.449, di cui 197.250 effettuate attraverso il portale, 10.127 in farmacia e 1.072 dal medico di famiglia.