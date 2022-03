"Grazie Guido per l'impegno per la nostra Lombardia"

"Desidero ringraziare, anche a nome di tutti i lombardi, Guido Bertolaso". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ricordando che "oggi, con la fine dello 'stato di emergenza', cessa il suo incarico di coordinatore della campagna vaccinale".

"Come lui stesso mi ha confermato a più riprese - prosegue Fontana - il suo impegno per i lombardi non verrà mai meno, così come immutato rimane il suo ruolo di consulente del presidente". "Grazie Guido - segue il governatore - per la competenza e l'impegno che hai fin qui dedicato alla nostra Lombardia".

"Credo che se si mantiene un po' di attenzione non sia necessario avere ulteriori restrizioni", aveva detto in mattinata Fontana. "Credo si possa gestire anche questo allargamento. È chiaro non bisogna lasciarsi prendere da troppo entusiasmo, anche se penso che questo aumento" dei contagi "sia destinato entro breve a finire, ad abbassarsi notevolmente, come dicono diversi scienziati", aveva aggiunto. "Continua il graduale percorso di ritorno alla normalità. Finalmente tramonta il sistema dei colori e, da domani (primo aprile, ndr), il green pass non sarà più necessario all'aperto e per l'ingresso in uffici pubblici, negozi, banche, alle poste, dal tabaccaio e sui mezzi pubblici", aveva concluso.