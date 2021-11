Il presidente Fontana ammette che in Lombardia i dati covid sono in peggioramento

Siamo in piena quarta ondata della pandemia covid, lo dicono le cifre dei contagi e delle ospedalizzazioni e lo conferma la crescente preoccupazione da parte delle autorità. In Lombardia "siamo ancora con numeri abbastanza positivi e abbastanza buoni, anche se un graduale peggioramento. Dobbiamo cercare di non andare oltre certi numeri". A parlare è il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a proposito dell'andamento di covid-19, a margine della presentazione della stagione turistica invernale in regione.

Fontana ha ricordato che "in queste ore stiamo organizzando tutto per rispettare il provvedimento emesso dal ministro Speranza" sugli hub vaccinali per le terze dosi, ma "non ci sono problemi". Le prenotazioni per le terze dosi del vaccino anti-Covid in Lombardia "stanno andando già adesso molto bene - ha evidenziato I primi giorni sono stati un po' freddi, forse perché la gente non sapeva e non se ne parlava. Adesso, invece, le prenotazioni hanno ricominciato a essere importanti".

Il presidente regionale ha anche anticipato che nel pomeriggio di mercoledì ci sarà un confronto tra la Lombardia e il Governo per discutere del codidetto super green pass. Le trattative tra i presidenti di Regione e l'esecutivo sono solo all'inizio ma i governatori insistono per un "Green Pass rafforzato" o "Super Green Pass" di cui si parla ormai da giorni: sarebbe un lasciapassare che esclude i non vaccinati praticamente da tutti i luoghi delle attività ricreative come ristoranti, palestre, teatri e cinema e via dicendo, mentre i tamponi darebbero diritto al certificato per lavorare. Una decisione "forte", che sarà ben ponderata dal Governo Draghi e che non è stata ancora presa.