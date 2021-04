Fontana: «Io a Ibrahimovic devo solo dire grazie per il video»

«Io a Ibrahimovic devo solo dire grazie. Il video che ha fatto è un ottimo esempio, se ha sbagliato non sono certo io a doverlo dire. I risultati della campagna con lui testimonial sono stati ottimi». Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, intervistato da Telelombardia. Nei giorni scorsi in Consiglio Regionale era stata avanzata dal radicale Michele Usuelli la richiesta di rimuovere dalle piattaforme digitali della Regione la campagna anti-Covid con Zlatan Ibrahimovic dopo che lo stesso attaccante era stato ‘beccato’ in un ristorante milanese in zona rossa.

Era diventato un caso politico il presunto pranzo di Zlatan Ibrahimovic in un ristorante di Milano, domenica, in piena zona rossa. Lo aveva sollevato, in aula del consiglio regionale della Lombardia, Michele Usuelli di Più Europa-Radicali, sottolineando che il fuoriclasse rossonero era stato scelto (insieme all'attore Massimo Boldi) come testimonial della Regione per la campagna di prevenzione anti covid, nei mesi scorsi, con un video in cui tra l'altro dichiarava: «Usa la testa e rispetta le regole: distanziamento e mascherine». Ibrahimovic aveva preso, e superato, il covid.

Usuelli aveva chiesto a Letizia Moratti, assessora al Welfare, presente in aula, di rivedere la scelta rimuovendo il video dai siti istituzionali. «Non esprimo giudizi morali verso la persona, né entro nel merito delle scelte di Regione Lombardia su quale testimonial ingaggiare» aveva affermato in aula il consigliere radicale, «chiedo però che il video sia rimosso dai siti istituzionali e che l'assessorato al Welfare prenda ufficialmente le distanze». La Moratti aveva ringraziato Usuelli per «quanto da lei opportunamente segnalato», promettendo che ne avrebbe parlato con il suo collega di giunta Stefano Bolognini, responsabile della campagna di comunicazione sul covid.