Fontana: "Zona arancione? Direzione è quella"

"Non penso si possano fare delle anticipazioni, se già era difficile prima ora lo è ancora di più, è chiaro che le indicazioni, la direzione è sicuramente quella, ma speriamo di riuscire a fermarci prima". Queste, a margine del Consiglio regionale, le parole del presidente della Lombardia, Attilio Fontana sulla possibilità che la nostra Regione entri in zona arancione.

"Sembra che quella sia l'indicazione ma penso che sia difficile fare delle previsioni - ha continuato il governatore - soprattutto perché, come anche bene ha scritto recentemente il professor Remuzzi, l'omicron è una cosa completamente nuova, diversa, le cui reazioni e modalità di sviluppo non sono più paragonabili al vecchio covid".

Quanto alla ripresa delle attività scolastiche in presenza "ci siamo sempre adeguati a quelle che sono le decisioni del Governo e continueremo a farlo - ha aggiunto Fontana -. Di nostro continuiamo a insistere perché si continui a vaccinare perché la Lombardia è sicuramente la Regione che più vaccina e questa è l'unica opportunità che abbiamo per fronteggiare questa nuova variante del virus, quindi proseguiamo in quella direzione e guardiamo con moderato ottimismo al futuro".

Possibile passaggio in zona arancione

La scorsa settimana la Lombardia è tornata in zona gialla dopo sei mesi ininterrotti di zona bianca, e ora il passaggio in arancione è un rischio sempre più concreto. Se l'andamento pandemico delineato dagli ultimi bollettini covid dovesse essere confermato, infatti, la soglia di ricoveri e terapie intensive potrebbe essere presto superata.

In base ai parametri stabiliti dal governo Draghi il passaggio in arancione avviene con il superamento di 150 casi per ogni 100mila abitanti e un riempimento oltre il 30% dei reparti ordinari e del 20% per le terapie intensive. Al momento l'incidenza in Lombardia è di ben 2.500 ogni 100mila lombardi. Per quanto riguarda gli ospedali, il limite per il passaggio in zona arancione viene raggiunto con 3.137 ricoveri in "area non critica" - e al 10 gennaio i pazienti covid lombardi erano 2.999 - e 306 in terapia intensive - lunedì erano 246.

L'unica speranza per scongiurare l'entrata in zona arancione potrebbe essere rappresentata da una riduzione dei contagi dovuta al superamento del picco, che dovrebbe essere già stato raggiunto lo scorso 4 gennaio. Quanto ai ricoveri, invece, l'apice dovrebbe venire toccato tra una decina di giorni.