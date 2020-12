Covid, Gallera: "Dati in costante miglioramento, ma cittadini devono essere responsabili"

"I dati della Lombardia sono costantemente in miglioramento, oggi abbiamo 2.400 nuovi casi su 27-28 mila tamponi, abbiamo una riduzione sia dei posti letto non in terapia intensiva (-57) sia nelle terapie intensive (-29). E' chiaro che non bisogna abbassare la guardia ed avere un atteggiamento estremamente prudente".

Lo ha detto nelle scorse ore a Tgcom24 l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, parlando della situazione epidemica.

"Il nostro - ha aggiunto - è un richiamo alla responsabilità dei cittadini, perché oggi una recrudescenza (del virus, ndr) arriverebbe in una situazione in cui gli ospedali hanno ancora un numero significativo di pazienti Covid ricoverati, quindi rischia di essere ulteriormente problematica".