Galli ha detto che è preoccupato dalla riapertura delle scuole

Secondo l'esperto nella fascia d'età degli studenti c'è il grosso dei non vaccinati

Sulla riapertura delle scuole "sono allarmato ma non allarmista". Lo ha detto Massimo Galli, docente di Malattie infettive all'università Statale e primario al Sacco di Milano, ospite di 'Agorà' su RaiTre nella mattinata di martedì 7 settembre. "Nella fascia d'età degli studenti c'è il grosso dei non vaccinati e la variante Delta ha un 50% in più capacità di diffusione rispetto alla variante inglese", ha aggiunto Galli.

Per agevolare le vaccinazioni tra gli studenti (attualmente il siero è inoculabile a tutti i ragazzi con almeno 12 anni) la Regione ha aperto le somministrazioni senza prenotazioni per i giovani fino a 19 anni: fino al prossimo 12 settembre i ragazzi potranno ricevere il siero anti covid senza pre registrarsi sul portale di Poste.

Ad annunciarlo, sabato mattina, era stata l'assessore al welfare di regione Lombardia, Letizia Moratti, sempre più intenzionata a dare l'accelerata decisiva alla campagna vaccinale. E non è un caso che l'iniziativa andrà avanti fino al 12, il giorno prima del ritorno a scuola.