Massimo Galli (Sacco) collaborerà alla sperimentazione italiana del vaccino anti Covid Sputnik

L'infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano Massimo Galli collaborerà con l'Istituto Spallanzani di Roma nella sperimentazione del vaccino russo contro il Covid-19, Sputnik V, insieme all'istituto statale Gamaleya di Mosca, che ha creato il vaccino. E' lo sttesso scienziato a rivelarlo durante una tavola rotonda promossa dal Forum di dialogo italo-russo.

L'invito a collaborare sulla sperimentazione era stato rivolto a Galli da Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani. «Sì, c'è stata diffidenza verso Sputnik rispetto a Pfizer e Moderna», ha affermato Galli: «C'è stato qualche difetto di comuicazione, ma anche perché le valutazioni si fanno sui dati. Lo studio di Lancet è arrivato in un momento in cui i dati non erano disponibili. Se invece su Sputnik fossero arrivati dei dati prima, ci sarebbe stata una maggiore apertura di approccio», ha commentato Galli.

L'accordo per sperimentare Sputnik allo Spallanzani era stato annunciato qualche giorno fa dal presidente della giunta di Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

L'Ema valuta Sputnik

Su Sputnik è in corso la valutazione da parte dell'Agenzia europea del farmaco (Ema), chiesta dalla società R-Pharm Germany GmbH, consociata tedesca della russa R-Pharm. Ema deve ricevere una richiesta da parte di una casa farmaceutica prima di procedere con la valutazione e questa è la ragione per cui si è aspettato. L'8 marzo Letizia Moratti, assessora al Welfare di Regione Lombardia, aveva detto che in Europa c'è «troppa burocrazia», che «siamo in guerra» e che dunque su Sputnik bisognava far presto. Il 10 marzo l'annuncio di un accordo tra l'istituto Gamaleya e un'azienda italiana, Adienne, con sede in Brianza, per la produzione in loco di Sputnik. Finché però l'Ema non darà il via libera, l'eventuale produzione sarebbe riservata soltanto all'esportazione.

In Russia intanto meno del 2% della popolazione ha ricevuto entrambe le dosi di vaccino anti Covid, mentre il 3,9% (cinque milioni di persone) almeno una dose. Tempo fa, si era diffusa la notizia di un dialogo tra Gamaleya e AstraZeneca per la produzione di un vaccino "in comune" in futuro.