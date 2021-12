Senza green pass sui mezzi di Milano: sanzionate 119 persone

Nella settimana tra lunedì 6 e domenica 12 dicembre sono state trovate e multate 119 persone che viaggiavano senza green pass sui mezzi pubblici di Milano e hinterland. Praticamente è stato "pizzicato" senza certificazione verde meno dello 0,2% delle oltre 68mila persone controllate. I dati sono stati resi noti dalla Prefettura di Milano con una nota diramata lunedì 13 dicembre.

Controlli tram, treni, metro e bus ma non solo. Le forze dell'ordine hanno passato al setaccio anche 2.366 esercizi commerciali e solo 39 (l'1,6%) non sono risultati in regola con le prescrizioni anti-contagio; per i titolari è scattata una multa. Sempre negli ultimi 7 giorni le forze dell'ordine hanno sanzionato 140 persone per il mancato uso della mascherina.