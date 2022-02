Green pass per i negozi e obbligo vaccino: cosa cambia da oggi

Green pass, super green pass e vaccini anti covid: il giorno della svolta è arrivato. Da oggi, martedì 1 febbraio, si allarga infatti ulteriormente l'ambito di utilizzo della certificazione verde e scatta l'obbligo per gli over 50 di essere vaccinati.

La prima grande novità è che servirà il green pass base - con un tampone negativo che attesti la negatività al covid - anche per entrare nei negozi, negli uffici postali e nelle banche. Il governo, con un decreto del 21 gennaio, ha stabilito quali sono le uniche attività in cui si potrà entrare senza la certificazione verde:

1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;

2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;

3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;

4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;

5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;

6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);

7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;

8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica;

9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

La versione rafforzata del certificato, quella rilasciata soltanto vaccinati, è già richiesta per sedersi al bar o al ristorante - anche all'aperto -, per andare in palestra, in piscina, al cinema, al teatro, nei palasport e allo stadio. Per chi accede senza green pass ai servizi e alle attività in cui è obbligatorio averlo, è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.

Sempre da oggi, martedì 1 febbraio, scatta l'obbligo di vaccino per gli over 50, salvo che per chi è esentato per motivi medici. Dal 15 febbraio, infatti, i 50enni dovranno essere in possesso del super green pass, che diventa valido da quindici giorni dopo la somministrazione della prima dose.

Per tutti coloro che non saranno in regola con l’obbligo vaccinale sarà prevista una sanzione di 100 euro una tantum. La multa sarà irrogata dall’agenzia delle entrate, attraverso l’incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali.