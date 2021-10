Anche i consiglieri regionali dovranno avere il green pass per entrare al Pirellone

Anche al Pirellone, dal 15 ottobre, si dovrà esibire il green pass per accedere alla sede del consiglio regionale della Lombardia. La certificazione verde verrà controllata prima dei tornelli d'ingresso. Lo rende noto Regione Lombardia attraverso una circolare interna, inviata ai dipendenti e ai dirigenti.

La disposizione si applicherà anche ai consiglieri regionali: se si rifiuteranno di esibire il green pass o non l'avranno, non potranno accedere al palazzo. Infine sarà possibile effettuare verifiche a campione all'interno. La Regione raccomanda a tutti di prestare attenzione alla scadenza oraria del documento e allontanarsi prima della scadenza. Esentati dall'obbligo (come da normativa nazionale) coloro che dovranno accedere al Pirellone per usufruire di un servizio. E, salvo casi particolari, non sarà più possibile fare ricorso al lavoro da remoto.