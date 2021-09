Ecco il green pass (senza particolari controlli) della diocesi di Milano per preti e catechisti

A partire dal 20 settembre preti e catechisti dovranno rispettare diverse norme ma "non sono previste specifiche misure di verifica". Come funziona

Formalmente a preti e catechisti non è richiesto il green pass ma l'arcidiocesi di Milano ha dato una stretta su questo fronte. Per svolgere alcuni servizi pastorali sacerdoti e operatori pastorali dovranno aver ricevuto almeno una dose del vaccino, o in alternativa essere guariti dall’infezione da non più di 6 mesi o aver effettuato un tampone che ha dato esito negativo nelle 48 ore precedenti. Tradotto? Praticamente quello che serve per ottenere il green pass. Lo ha stabilito un decreto promulgato nella giornata di giovedì 9 settembre da Franco Agnesi, vicario generale della Diocesi di Milano.

Le attività per le quali è richiesto il rispetto delle misure sono la visita degli ammalati (salvo i casi di persone in punto di morte), la distribuzione della Comunione, gli incontri di catechismo, le attività educative e didattiche gestite dalle parrocchie, i cori parrocchiali. Al rispetto di tali norme sono quindi tenuti i ministri ordinati (vescovi, presbiteri e diaconi), gli accoliti e i ministri straordinari della Comunione, i catechisti, i coristi e i cantori maggiorenni, gli educatori maggiorenni degli oratori, gli operatori maggiorenni di doposcuola, scuole di italiano e di qualsiasi attività didattica o educativa gestite dalle parrocchie.

Gli ci sono obblighi ed entreranno in vigore dal 20 di settembre ma mancheranno i controlli. "Come precisato da una nota esplicativa dell’Avvocatura della Curia, non sono previste specifiche misure di verifica - si legge in una nota diffusa dalla curia -. Alle persone interessate dal provvedimento (esclusi i sacerdoti) verrà chiesto di firmare un’autodichiarazione". I preti, più nel dettaglio, non dovranno firmare alcun documento in quanto hanno "già un particolare dovere di obbedienza in virtù del vincolo dell’Ordinazione", hanno precisato da Piazza Fontana.