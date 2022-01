Il ristorante di Milano con 77 clienti senza il green pass. La polizia lo chiude

Circa cento persone di cui la maggior parte sprovviste del green pass sono state sorprese sabato sera all'interno del ristornate Wok di via Cenisio a Milano. L'intervento della polizia, un normale controllo sul rispetto della normativa anti covid, è avvenuto intorno alle otto di sera.

Le persone all'interno, all'inizio, si sono chiuse dentro il ristorante. Poi la polizia è riuscita ad entrare e ha identificato ottantotto clienti di cui settantasette sprovvisti del green pass. Lo riferisce la questura di Milano.

Controllato anche a dicembre

Il titolare del ristorante e altre sei persone sono state multate sul posto per 400 euro ciascuno. Tutti gli altri non in regola riceveranno in seguito una sanzione. E' stata inoltre disposta la chiusura per cinque giorni del locale. Si tratta dello stesso ristorante in cui, il 16 dicembre 2021, in un analogo controllo erano state trovate venti persone, tra cui il titolare, senza il green pass.