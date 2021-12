Sul nuovo Parigi-Milano con i green pass di altri: treno fermo e loro nei guai

Scoperti dal controllore, incastrati dalla polizia. Due passeggeri del nuovo Frecciarossa Milano-Parigi, entrato in servizio lo scorso weekend, sono finiti nei guai giovedì sera dopo essere stati sorpresi a bordo con un green pass in realtà non loro.

Per i due viaggiatori i guai sono cominciati alla stazione di Torino Porta Susa, dove il convoglio - diretto proprio nel capoluogo lombardo - è arrivato alle 21.30. Stando a quanto riferito da TorinoToday, ad allertare la polizia è stato il capotreno, che al momento del controllo si è accorto di alcune anomalie sulle certificazioni verdi presentate dai due.

A quel punto gli agenti hanno effettivamente accertato che i green pass erano intestati ad altre due persone, che non erano presenti sul convoglio. Per i due passeggeri sono quindi scattate una multa da 400 euro ciascuno e una denuncia per sostituzione di persone.

L'intervento dei poliziotti sul treno ha provocato un ritardo di circa un quarto d'ora agli altri passeggeri, alcuni dei quali hanno assistito alle verifiche e al successivo invito a scendere per i due no vax, che hanno dovuto lasciare il convoglio. Il lavoro della Polfer prosegue adesso per accertare se i due reali intestatari dei green pass li avessero ceduti di proposito o meno.