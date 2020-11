Milano, il ministro Guerini visita il drive through più grande d'Italia. «E a Natale niente regole, gli italiani sanno cosa fare»

Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha visitato, sabato mattina, il "drive through" più grande d'Italia, installato nel parcheggio di via Novara a Milano. Una struttura realizzata in pochi giorni dall'esercito e dove, da venerdì 13, si effettuano i tamponi rapidi per diagnosticare il Covid, inizialmente al personale pubblico e, da lunedì 16, ad alunni e operatori della scuola.

«In questo drive thorugh di Milano, che ho voluto visitare, si potranno effettuare fino a 800 tamponi al giorno. Una struttura inserita nella rete del territorio lombardo, duramente colpito nella prima fase dell'emergenza Coronavirus. Questo rappresenta un aiuto concreto alla cittadinanza e agli studenti e per questo ho voluto ringraziare personalmente i militari: gli italiani sono grati per quello che state facendo», ha dichiarato il ministro al termine della visita, effettuata insieme al prefetto di Milano Renato Saccone.

Guerini si è recato anche all'ospedale militare di Baggio, che mette a disposizione cinquanta posti letto per pazienti Covid e dove, dall'inizio della settimana, è partita la campagna vaccinale anti-influenzale: ne vengono somministrati 600 al giorno.

Natale? «Le persone saranno responsabili»

«Il Paese - ha affermato poi Guerini a margine della visita - sta vivendo con grande responsabilità e dignità l'emergenza. Saranno presenti in tutte le fasi che attraverseremo, anche nella fase natalizia». Ha aggiunto che «per vivere il Natale non c'è bisogno di regole da dare alle persone, lo fanno da sole, perché tutti siamo seri, responsabili e consapevoli che il nemico si affronta anche attraverso comportamenti individuali quotidiani».