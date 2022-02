Il volo da Milano con le hostess "in stile" reparto covid

Tuta bianca "intera", mascherina Ffp2, occhiali protettivi: il perfetto kit dell'operatrice sanitaria impegnata in un reparto covid. In realtà però a indossarlo, lunedì, non erano dottori o infermieri ma le hostess del volo in servizio tra Milano e Pechino.

A raccontarlo, con un post sui social ripreso dall'Ansa, è stato il telecineoperatore della Rai di Bolzano, Erwin Flor, che era a bordo del velivolo che ospitava tantissimi atleti e giornalisti diretti in Cina per i Giochi olimpici invernali, che inizieranno il 4 febbraio.

Le hostess, che comunque sembravano sorridenti e serene, hanno indossato - con ogni probabilità come forma di prevenzione estrema - tuta, occhiali, maschera e guanti chirurgici per tutta la durata del viaggio, di quasi 10 ore. "Pensare positivo, restare negativo", è stato il commento di Flor all'immagine che lui stesso ha condiviso.