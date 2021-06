A Milano inaugurato il primo hub vaccinale aziendale

Anche le aziende scendono in campo per giocare nella campagna vaccinale in Lombardia. Lunedì 7 è stato inaugurato il primo hub vaccinale aziendale operativo in Regione.

A presenziare il taglio del nastro nel punto vaccini, che si trova in via de Castilla, Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, e Carlo Cimbri, amministratore delegato di Unipol Gruppo.

L'hub ha capacità di somministrazione di mille vaccini al giorno, come quello che sarà allestito in via dei Missaglia, sempre nel capoluogo lombardo. A questi due centri vaccinali ne sanno affiancati altri 20 nelle altre province, per una potenziale di circa 300 mila persone. L'obiettivo è quello di dare un'importante e ulteriore accellerazione alla campagna vaccinale lombarda.