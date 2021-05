Il comune che spenderà un milione e 400 mila euro per aiutare imprese e famiglie in crisi per il covid

Non solo aiuti dallo Stato o dalla Regione. Spesso i Comuni italiani si sono trovati in prima linea nella battaglia contro il covid e i suoi effetti, non soltanto sanitari, e non si sono tirati indietro, ma hanno messo e fatto la loro parte per aiutare le persone, assisterle, sopperire ai bisogni e alle esigenze sorte con la pandemia.

Ne è un esempio il Comune di Bareggio, alle porte di Milano, dove si sta per approvare una variazione di bilancio di circa un milione e 400 mila euro, una cifra importante per un municipio di 17 mila abitanti, per aiutare e sostenere famiglie e imprese. Viene confermata la riduzione della Tari per le imprese, già adottata nel 2020, oltre a uno sconto per le utenze domestiche comunali. E poi si istituisce un "buono imprese", un "buono famiglia" (pensato anche per i mutui sulla prima casa), un fondo per gli studenti (mobilità e didattica a distanza), ma anche un "buono affitti" e i "buoni spesa".

«Nella manovra - illustra l'assessore al bilancio Nico Beltramello - anche ulteriori fondi per la manutenzione straordinaria delle strade, per i giochi nei parchi e un contributo regionale che sarà utilizzato per la trasformazione energetica della centrale termica della scuola Munari, ancora a gasolio, e per la sistemazione di alcuni immobili Erp».

«Come l'anno scorso - aggiunge la sindaca Linda Colombo - rispondiamo con fatti concreti ai bisogni e alle difficoltà dei cittadini e delle aziende di Bareggio, costrette ormai da più di un anno a fare i conti con la pandemia. Inoltre andiamo a stanziare importanti somme per una serie di interventi che i cittadini chiedono giustamente da anni: in primis, la manutenzione delle strade e il ripristino dei giochi nei parchi».