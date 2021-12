A Milano 175 contagi covid ogni 100 mila abitanti

La città metropolitana di Milano ha un'incidenza dei contagi covid di 175 casi ogni 100 mila abitanti, contro una soglia di sicurezza di 150. Lo rivela il monitoraggio indipendende di Fondazione Gimbe, relativo alla settimana 1-7 dicembre 2021. Si tratta, come è noto, del terzo parametro con cui si rischia la zona gialla. Gli altri due parametri riguardano il tasso d'occupazione dei posti letto in terapia intensiva e nei reparti ordinari.

Sono 52 su un totale di 107 le province e città metropolitane italiane che superano i 150 casi di covid ogni 100 mila abitanti, secondo il monitoraggio in questione. La peggiore è Trieste con 694 casi ogni 100 mila abitanti, poi Bolzano (651) e Treviso (467). Il Triveneto è l'area geografica più in sofferenza con tutte le prime sei posizioni (seguono Padova, Vicenza e Venezia), nonché l'ottava e la decima (Gorizia e Pordenone).

Milano, come si diceva, è poco sopra la soglia critica, con 175 casi di covid ogni 100 mila abitanti. La peggiore provincia lombarda è Varese (224 casi, venticinquesima in Italia). Seguono Mantova e Monza-Brianza (entrambe a 197). Brescia è a 175 casi come Milano. Poi, in Lombardia, Como (164) e Cremona (160).

Il 40% dei lombardi ha prenotato la terza dose

Continuano, intanto, le somministrazioni di vaccino a Milano e in Lombardia. La campagna vaccinale, secondo il governatore Attilio Fontana, intervenuto a Stasera Italia su Rete 4 mercoledì sera, "sta andando bene per quanto riguarda le prime due dosi ma sta andando benissimo per la terza dose". Quattro milioni di lombardi hanno già prenotato il 'booster' e un milione e mezzo lo ha ricevuto.

"Questa è la strada giusta e io sono convinto che seguendola con la stessa determinazione potremo trascorrere un Natale sereno" ha commentato Fontana. E questo anche perché "la terza dose può contribuire ad allontanare il rischio della nuova variante" Omicron, ha concluso il governatore.