Scuole: diminuiscono contagi covid alle superiori

Aumentano quasi per tutte le fasce d'età i contagi per la popolazione scolastica in Lombardia. Lo rende noto l'assessorato al welfare nel monitoraggio consueto sull'andamento dell'epidemiologia legata al covid nelle scuole della regione, riferito alla settimana dal 10 al 16 gennaio 2022. In particolare, l'aumento è consistente nella fascia 3-5 anni mentre viene evidenziato un lieve decremento nella fascia 14-18 anni.

Nella città metropolitana di Milano, in particolare, al 16 gennaio 2022 risultano in quarantena 1.743 classi, 18.089 alunni e 1.104 operatori scolastici. Nelle scuole d'infanzia e nei nidi le classi in quarantena sono 450, gli alunni 5.985, gli operatori 673. Nelle scuole elementari le classi sono 632, gli alunni 6.787, gli operatori 392. Nelle scuole medie le classi sono 267, gli alunni 2.246, gli operatori 35. Nelle scuole superiori le classi sono 394, gli alunni 3.071, gli operatori 4.

I casi positivi e l'incidenza

Rispetto alla settimana precedente (3-9 gennaio), in tutta la Lombardia, i nuovi casi di positività al covid passano da 3.009 a 3.882 per la fascia 0-2 anni, da 3.792 a 6.824 per la fascia 3-5 anni, da 12.898 a 17.675 per la fascia 6-10 anni, da 9.623 a 9.894 per la fascia 11-13 anni e da 20.692 a 16.379 per la fascia 14-18 anni. Da sottolineare che le fasce più numerose per popolazione scolastica sono la fascia 14-18 anni (473 mila alunni) e la fascia 6-10 anni (470 mila alunni).

Ed ecco i tassi d'incidenza per 100 mila abitanti: da 1.593 a 2.025 (0-2 anni), da 1.933 a 3.413 (3-5 anni), da 6.539 a 9.339 (6-10 anni), da 4.796 a 5.119 (11-13 anni) e da 9.682 a 7.960 (14-18 anni).