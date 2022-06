Covid, RT sopra 1. Moratti: "Mascherine in luoghi affollati"

L'indice RT (ben noto) del covid ha superato quota 1. Lo rende noto Letizia Moratti, assessora al welfare di regione Lombardia, sottolineando che "la crescita dell'incidenza dei contagi covid ha avuto un rimbalzo negli ultimi dieci giorni in tutta Europa e anche in Lombardia" e questo "induce ad assumere atteggiamenti di prudenza".

Secondo Moratti, "il covid può causare danni di lungo periodo" alle persone che lo contraggono e, data la risalita dell'indice RT, sarebbe consigliabile "utilizzare le mascherine negli ambienti affollati". La vice presidente della Lombardia ha aggiunto che si tratta di "una precauzione che ci costa poco e ci aiuta a non ammalarci e a non contagiare a nostra volta i nostri amici e i nostri cari. Una buona prassi che quindi continuo a raccomandare".

91,2% over 60 ha terza dose

Moratti ha poi ricordato l'opportunità di vaccinarsi con la quarta dose per i fragili e per gli anziani over 80: "E' fondamentale per la loro protezione. Non bisogna aspettare, confidando nell'estate, considerata la forte contagiosità delle varianti Omicron". In Lombardia il 91,2 per cento degli over 60 ha ricevuto la terza dose di vaccino contro il covid. "Non disperdiamo questo patrimonio di protezione con comportamenti imprudenti", ha concluso l'assessora.

I dati del 21 giugno

Sono 9.900 i nuovi positivi al covid in Lombardia secondo i dati diffusi dalla regione il 21 giugno. Si tratta del 22,2 per cento dei tamponi effettuati, in tutto 44.586 nella giornata precedente. Stabili i ricoveri in terapia intensiva (16), mentre i ricoveri nei reparti ordinari sono 638, cioè 49 in più rispetto al giorno prima. Nella città metropolitana di Milano i nuovi positivi sono 3.721, di cui 1.614 a Milano città. Nove i decessi.