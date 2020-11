Covid già presente a Milano e in Lombardia a settembre 2019

Quando è comparso il Covid? Secondo uno studio dell'Istituto dei Tumori di Milano, in collaborazione con la Statale e l'Università di Siena, a settembre del 2019 c'erano certamente dei casi in Lombardia. Un risultato che potrebbe confermare quello, di qualche mese fa, ottenuto analizzando i campioni delle acque del sistema fognario milanese.

Lo studio, pubblicato su Tumori Journal, analizza campioni di sangue, prelevati tra settembre 2019 e marzo 2020, di 959 persone asintomatiche di tutta Italia, a cui era stato effettuato uno screening (con tac e prelievo) sul tumore ai polmoni. Il sangue di queste persone è stato rianalizzato per cercare gli anticorpi del Covid, e il risulato è stato positivo in 111 casi: 30 nella Città metropolitana di Milano, 59 in Lombardia.

I ricercatori, a quel punto, hanno selezionato sei campioni di sangue con gli anticorpi per verificare che fossero realmente in grado di neutralizzare il virus, e questo ha avuto conferma. Quattro di questi campioni risalivano a ottobre e, poiché è necessario un certo periodo di tempo affinché si sviluppino, "l'incontro" con il virus evidentemente va spostato un po' più indietro, almeno a settembre.

Tracce di Covid a Milano già a dicembre

Uno studio dell'Istituto superiore di sanità risalente a giugno, su prelievi nel sistema fognario effettuati a Milano da ottobre 2019 a febbraio 2020, aveva già evidenziato la presenza di Rna virale di Sars-CoV2 nei campioni prelevati a Milano li 18 dicembre 2019 e in quelli successivi, mentre i campioni prelevati a ottobre e novembre erano stati negativi.

I ricercatori - pur con cautela - esprimevano fiducia nel fatto che il controllo costante delle acque reflue avrebbe potuto costituire un ottimo strumento per monitorare la diffusione del virus e sorvegliarla, in modo da prevenire nuove epidemie. Come quella che, purtroppo, stiamo rivivendo con la seconda ondata di contagi.