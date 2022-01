Inzaghi positivo al covid (per la seconda volta)

Contagiato, di nuovo. Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, è positivo al covid. A ufficializzarlo, lunedì sera, è stata la società nerazzurra con una breve nota: "Fc Internazionale Milano comunica che Simone Inzaghi è risultato positivo a un tampone di controllo effettuato in data odierna", si legge nel comunicato.

Non sono state rese note le condizioni di salute del tecnico, che - ha rimarcato la società di viale Liberazione - "seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario". Non è la prima volta che Inzaghi risulta positivo al covid. Ad aprile scorso, quando era ancora sulla panchina della Lazio, era già stato costretto all'isolamento insieme alla sua famiglia, tutta contagiata.

Dopo la vittoria con il Venezia, che ha regalato all'Inter la prima mini fuga della stagione sul Milan, il tecnico ha concesso ai suoi tre giorni di riposo. Anche al ritorno dalle "ferie" - in vista del derby del 5 febbraio - Appiano sarà comunque più vuoto del solito per l'assenza di Bastoni, Barella, Sensi, Lautaro, Sanchez e Vecino, tutti convocati dalle rispettive nazionali. Inzaghi non dovrebbe avere problemi ad essere sulla panchina dei nerazzurri nella gara contro il Milan, dopo il ritorno dalla sosta.