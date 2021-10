Isabel, la 39enne mamma di un bimbo piccolo morta per covid

Rescaldina piange per la scomparsa di Isabel Rabaioli, morta a 39 anni dopo un lunga lotta contro il coronavirus. Il covid l'ha uccisa dopo mesi di lotta tra terapia intensiva e riabilitazione per cercare di tornare alla vita di tutti i giorni. Dopo l'ultima ricaduta, il suo corpo provato dal lungo calvario non è più riuscito a reagire.

Nel comune del Milanese, Isabel è ricordata dagli insegnanti della scuola elementare che frequentava il figlio, così come dalla comunità di genitori che nel tempo l'avevano conosciuta. Il sindaco di Rescaldina, Gilles Lelo, ha espresso il suo cordoglio personale e quello di tutti gli abitanti della cittadina, dove alle 10 di sabato si svolgeranno i funerali di Isabel.

A marzo 2021 aveva contratto il virus, ben prima avere l'opportunità di vaccinarsi, poi era finita in ospedale a Legnano. Il covid ha lentamente trasformato la sua vita in una lunga agonia. Anche sui social, oggi, sono in tanti a ricordarla per la sua bontà e simpatia.