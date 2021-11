Il 'guru' dei negazionisti Robert Kennedy (nipote di JFK) con i no green pass a Milano

E' pronto a venire a Milano l'avvocato Robert F. Kennedy jr., figlio di Bobby e nipote dell'ex presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald. Sarà in città sabato 13 novembre 2021 per partecipare ad una manifestazione organizzata all'Arco della Pace, alle tre di pomeriggio, dall'associazione Children's Health Defense, da lui fondata. L'obiettivo è quello di protestare contro il green pass e per la scelta terapeutica.

Anche se lui non si definisce 'no vax', e rifiuta questa etichetta spiegando di essere invece per la libera scelta, di fatto i 'no vax' e i cospirazionisti di tutto il mondo lo considerano una sorta di guru. Ha infatti partecipato a diffondere diverse notizie negazioniste e anche talvolta vere e proprie fake news sui vaccini contro il covid e in generale sul covid. E' diventato famoso in questo ruolo soprattutto per il discorso tenuto a Berlino a fine agosto 2020 nel quale tra l'altro disse: "I governi amano le pandemie per la stessa ragione per cui amano le guerre, e cioè perché possono imporre un controllo della popolazione".

Per le sue posizioni, Kennedy è stato emarginato dalla sua famiglia e sospeso a tempo indeterminato da Instagram. In precedenza aveva sviluppato la sua carriera di avvocato sul fronte ambientalista. Incontrò le prime teorie antivacciniste negli anni '90, sostenendo il legame tra vaccini e allergie e tra vaccini e autismo.