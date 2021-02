'Impegno eccezionale con l'emergenza covid': e l'azienda dei tamponi dà 4 milioni di euro ai dipendenti

Un modo, tangibile, per dire grazie ai propri lavoratori. Per riconoscere il loro "impegno eccezionale". Il prossimo aprile i dipendenti di Synlab - il gruppo di diagnostica medica tra i più grandi d'Europa - riceveranno un bonus da 600 euro ciascuno come premio per il lavoro svolto durante un 2020 segnato dalla pandemia.

"È stato un periodo molto complicato che siamo riusciti a superare solo con il contributo e la disponibilità di tutti i nostri dipendenti nei confronti dell’azienda", ha commentato Giovanni Gianolli, l’amministratore delegato del gruppo Synlab, che ha deciso di dividere 4 milioni di euro tra i propri assunti.

Nella seconda parte del 2020, stando a quanto reso noto dall'azienda, Synlab ha investito oltre cinque milioni di euro in nuovi impianti e tecnologie, e ha assunto 200 dipendenti e professionisti sanitari per espandere la capacità produttiva e per coprire l’apertura di nuove sedi e l’acquisizione di realtà significative che sono entrate a far parte del gruppo, che soltanto a Milano città conta 12 laboratori, che si sommano alle altre decine presenti in tutta la provincia.

“Le misure restrittive a tutela della nostra salute hanno rappresentato uno stress eccezionale, sia dal punto di vista emotivo che organizzativo - ha sottolineato Giannoli -. Con questo importante gesto vogliamo premiare il grande impegno dei nostri collaboratori che hanno assicurato con coraggio la continuità nell'erogazione di servizi al paziente di diagnostica Covid e non solo", ha concluso l'ad.