Letizia Moratti, Fontana e gli altri: è il giorno della nuova giunta di regione Lombardia

Occhi tutti su di lei. È il giorno di Letizia Moratti, l'ex sindaco di Milano che da sabato 9 gennaio è ufficialmente il nuovo assessore al Welfare di regione Lombardia. L'ex presidentessa Rai, 71 anni, è il nome che il centrodestra unito - con il leader leghista Matteo Salvini in testa - ha scelto per prendere il posto di Giulio Gallera, scaricato da tutti dopo il ritardo della campagna vaccinale anti covid, condito dall'ormai famosa frase sui "medici in ferie", e dopo una serie di gaffe che ne hanno minato l'immagine pubblica.

Ad annunciare il rimpasto, in una mini conferenza stampa venerdì pomeriggio, è stato il presidente del Pirellone, Attilio Fontana, che come vice in regione da oggi avrà proprio la Moratti. In giunta, in quello che è a tutti gli effetti un rimpasto - con cambi di deleghe e assessorato - entrano anche Alessandra Locatelli, che prende la famiglia e le deleghe alla disabilità e Guido Guidesi, ex parlamentare di Codogno a cui va lo sviluppo economico. Fuori, oltre a Gallera, Silvia Piani e Martina Cambiaghi.

È innegabile, però, che il ruolo più pesante sia proprio quello spettato alla Moratti, che si troverà a gestire un sistema sanitario in difficoltà - è palese - e che dovrà perfezionare la macchina organizzativa per la campagna di vaccinazioni anti coronavirus.

"La Lombardia deve ricominciare a correre"

"Il punto è la ripartenza della Lombardia che deve essere la regione che contribuisce a trainare il sistema Paese. La Lombardia è troppo importante. Ringrazio gli assessori che hanno lavorato con me in questi anni", erano state le parole pronunciate venerdì da un Fontana, visibilmente provato, al momento dell'ufficializzazione del rimpasto.

"Abbiamo voluto concentraci per mettere nuove forze, fresche, per continuare a guardare con determinazione al futuro della nostra regione e per fare in modo che la Lombardia possa ricominciare a correre, con la stessa forza con cui ha corso negli scorsi anni. Ringrazio - aveva concluso il presidente - chi ha deciso di mettersi a disposizione per la nostra regione nel momento più difficile dalla fine seconda guerra mondiale: lavoreremo insieme per contribuire al rilancio della Lombardia".

"Nessun rimpianto"

Gallera, il vero silurato del rimpasto, che lo stesso Fontana aveva definito "stanco", aveva invece affidato a Facebook una sorta di lettera d'addio, anche perché tornerà "semplicemente" a fare il consigliere al Pirellone, senza nessuna delega né altro ruolo.

"Nessun rimpianto, ho sempre inteso la politica come servizio per i cittadini. Dopo mesi senza sosta, ritengo concluso il mio turno di guardia. Sin dall’inizio della mia attività ho ricoperto ruoli di responsabilità, senza mai risparmiarmi. Mi sono trovato a governare il sistema sanitario più complesso d’Italia nel periodo peggiore della sua storia: qui è scoppiata la bomba atomica, che ha colpito la Lombardia prima di ogni altra regione del mondo occidentale", aveva ricordato l'ormai ex assessore al Welfare.

"Insieme al presidente Fontana e alla giunta abbiamo messo in campo tutte le azioni necessarie per arginare la pandemia. Nessuno ci aveva consegnato un libretto delle istruzioni, nessuno ha indicato la strada da percorrere per sconfiggere il coronavirus. L’esperienza è stata estenuante, mi ha profondamente segnato e la porterò con me a livello umano e professionale. La nostra Regione ha dimostrato una grande reattività, rivelandosi capace di reggere un urto catastrofico. Sulla scorta di quanto accaduto nel corso della prima fase, abbiamo affrontato la seconda recrudescenza del virus in modo molto più efficace e tempestivo", aveva proseguito.

"A seguito della decisione dei partiti della coalizione di portare alcuni avvicendamenti all’interno della giunta, ho ritenuto concluso il mio turno di guardia. Al di là delle fantasiose ricostruzioni, non ho preteso nessun altro incarico amministrativo. Quest’ultimo anno mi ha fortemente provato, il coronavirus non ha concesso alcuna tregua. Ringrazio di cuore e stringo in un grande abbraccio tutti i medici, gli infermieri, gli operatori della sanità ospedaliera e territoriale tutte le direzioni strategiche delle strutture sanitarie regionali e la direzione denerale Welfare: una grande squadra che ha confermato la qualità della sanità lombarda".

La nuova giunta in Lombardia

Ecco i nuovi assessori della giunta guidata da Attilio Fontana:

Letizia Moratti: vicepresidente e Welfare

Fabrizio Sala: Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione

Stefano Bruno Galli: Autonomia e Cultura

Fabio Rolfi: Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi

Raffaele Cattaneo: Ambiente e Clima

Davide Carlo Caparini: Bilancio e Finanza

Massimo Sertori: Enti locali, Montagna e Piccoli comuni

Claudia Maria Terzi: Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile

Melania De Nichilo Rizzoli: Formazione e Lavoro

Alessandra Locatelli: Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità

Stefano Bolognini: Giovani e Sviluppo della città metropolitana e Comunicazione

Lara Magoni: Turismo, Marketing territoriale e Moda

Riccardo De Corato: Sicurezza

Pietro Foroni: Territorio e Protezione civile

Guido Guidesi: Sviluppo economico

Alessandro Mattinzoli: Casa e Housing sociale.

Sottosegretari: Antonio Rossi, Fabrizio Turba, Alan Rizzi e Marco Alparone.