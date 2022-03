Letizia Moratti positiva al coronavirus

La vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, è positiva al coronavirus. Lo comunica Regione Lombardia. "La vicepresidente - si spiega dalla Regione - sta bene e osserverà la quarantena prescritta lavorando da casa".

Soltanto tre giorni prima, il 4 marzo, la Regione aveva informato che il governatore Attilio Fontana era risultato positivo al covid test. Anche per il presidente non ci sono stati sintomi e sta continuando a lavorare da casa mentre osserverà l'isolamento. Fontana lo ha scoperto facendo un tampone di controllo periodico.Dopo l'esito del test, sono stati rimandati gli incontri dal vivo previsti per la prossima settimana. Non è stata invece alterata la sua agenda di impegni online.