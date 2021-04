Lezioni scolastiche a prova di covid nelle fattorie didattiche: in Lombardia è possibile

Sarà possibile svolgere lezioni scolastiche all'aperto, "a prova di covid", nelle 170 fattorie didattiche sparse in Lombardia. Lo ha stabilito la giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura Fabio Rolfi, approvando una norma che permette, per gli istituti di ogni ordine e grado, di svolgere lezioni nelle fattorie didattiche del territorio regionale.

La norma prevede che le fattorie didattiche della Lombardia possano mettere a disposizioni i propri spazi per l'attività scolastica, compatibilmente con le disposizioni (nazionali e regionali) volte a contrastare la diffusione del virus. Sarà necessario un accordo tra la fattoria e l'istituto scolastico regionale. Nel giro di qualche giorno la norma verrà discussa nella commissione competente del consiglio regionale e poi avrà il via libera.

"Le fattorie didattiche - ha dichiarato Rolfi - sono strutture con grandi spazi all'aperto, da sfruttare soprattutto in questa stagione. Vogliamo dare ai ragazzi l'opportunità di seguire le lezioni stando a contatto con la natura e con gli animali. L'esperienza in una fattoria didattica è un'occasione anche per educare i ragazzi al consumo consapevole e al rispetto dell'ambiente. Credo sia interessante anche per i giovani vedere l'origine dei prodotti agroalimentari. È fondamentale creare un rapporto sempre più stretto tra agricoltura e società. La pandemia ha fatto capire quanto il settore primario sia essenziale".

Nella Città metropolitana di Milano, le fattorie didattiche sono 26, due delle quali a Milano città: Cascina Battivacco (via Barona 111, zona Barona) e Cascina Sora (via Sora 6, zona via Novara). Bergamo è la provincia in cui se ne trovano di più: 38.