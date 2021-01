Zaini, tende e sacchi a pelo: occupato il liceo Manzoni di Milano

"Manzoniani e manzoniane, oggi ci siamo ripresi/e la nostra scuola". Queste le parole con cui il Collettivo Manzoni ha annunciato l'occupazione del liceo da parte di circa 50 studenti.

Nella mattinata di martedì 12 gennaio, i liceali per protestare contro l'ennesimo rinvio della riapertura delle scuole superiori hanno occupato il cortile del Manzoni approfittando delle porte aperte per i docenti e arrivando di corsa con zaini, tende e sacchi a pelo. Il gesto, hanno spiegato i ragazzi, voleva ribadire il "dissenso contro le continue decisioni e promesse fasulle che vengono fatte ogni giorno" nei loro confronti.

"Come studenti e studentesse - si legge in un post del Collettivo Manzoni - è ormai da fin troppo tempo che veniamo trascurati/e, poichè in Italia la scuola non è assolutamente al primo posto tra le priorità. Chiediamo protocolli univoci e chiari che propongano soluzioni reali per migliorare la situazione in cui ci ritroviamo da quasi un anno. Non ci fermeremo finchè la scuola non sarà resa un posto migliore e finchè non verrà riaperta in sicurezza. Voi ce le togliete, noi ce le riprendiamo: il Manzoni c'è".

Dopo che i ragazzi del Manzoni si sono sistemati - sempre mantenendo le distanze - nel cortile principale dell'edificio di via Orazio, la preside Milena Mammani ha chiamato le forze dell'ordine che hanno identificato tutti i presenti. Anche lunedì di fronte a Palazzo Lombardia gli studenti delle superiori avevano dato vita a una protesta contro il protrarsi della didattica a distanza, proponendo, in cinque punti, un piano per un ritorno tra i banchi nel rispetto delle norme anti contagio.