Covid, nuove strette in vista a Milano e in Lombardia? Galli: "Le misure adottate non bastano"

"Temo che le misure adottate (con il nuovo Dpcm, ndr) non bastino". Non usa mezzi termini Massimo Galli, primario di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano, per commentare la situazione coronavirus a Milano e in Lombardia.

"È successo quello che ci si poteva attendere accadesse, considerando le settimane precedenti, le esperienze dei Paesi a noi vicini e considerando che quello che è stato messo in campo era e si è dimostrato insufficiente — ha detto lo scienziato intervenendo ad Agorà su RaiTre nella mattinata di lunedì 8 marzo —. Anzi, ci sono state aperture proprio nel momento in cui era il caso di non riaprire nulla".

"Quando si diffonde una variante che dimostra di avere un 30-40% in più di capacità infettante, coloro che la prendono per primi sono i giovani e i bambini che hanno più socialità — ha spiegato Galli —. Poi la trasmettono a giovani adulti, adulti e anziani, e qui si rileva il momento critico e la pressione su ospedali e terapie intensive. Questa catena di eventi si è già innescata nelle scorse settimane — ha precisato — e ora dobbiamo trovare il modo di gestirla".

Nuove chiusure? La linea del governo

La Lombardia, che attualmente si trova in zona "arancione rinforzato", è a un passo dalla zona rossa. Per il momento pare che il governo stia pensando a misure più drastiche per cercare di limitare la circolazione del virus ma per il momento non è stata presa nessuna decisione.

Nella Regione "Locomotiva d'Italia" la situazione è in continua evoluzione e i dati non sono dei migliori: il rapporto tra tamponi e nuovi positivi continua a crescere - è arrivato ormai a sfiorare il 10% - e i ricoveri crescono tanto nei reparti ordinari, quanto nelle terapie intensive, che hanno nuovamente superato la soglia critica dei 500 posti occupati.