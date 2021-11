Quarta ondata covid, la Lombardia offre i propri ospedali alla Germania

La Lombardia è pronta a dare una mano alla Germania messa in ginocchio dal riesplodere della pandemia del covid, che sta riprendendo vigore con forza in diversi Paesi europei.

"Gli ospedali tedeschi - ha scritto sui social l'assessore al Welfare regionale, Letizia Moratti - sono alle prese con una drammatica emergenza di posti letto ospedalieri, con le terapie intensive prossime al collasso. Memore dell’aiuto solidale fornito all'Italia lo scorso anno, ritengo opportuno e doveroso offrire oggi alla Germania la disponibilità ad accogliere pazienti presso le nostre strutture ospedaliere, mettendo a disposizione ricoveri in area medica e in terapia intensiva.

Ho chiesto alla Direzione generale welfare di Regione Lombardia di attivarsi in tal senso".