La Lombardia chiede di alzare soglia di ricoveri per zona gialla

Alzare la soglia di ricoveri per l'entrata in zona gialla. È quanto chiederà la Lombardia alla Conferenza della Regioni del 20 luglio. Ad annunciarlo la vicepresidente e assessora al Welfare, Letizia Moratti.

“Regione Lombardia porterà la richiesta di un aumento rispetto a quello che è stato previsto fino ad adesso in cabina di regia per modificare i parametri da zona a zona - ha detto Moratti a margine di un sopralluogo al cantiere dell'ospedale Policlinico di Milano -. La richiesta che Regione Lombardia fa, che abbiamo concordato anche con i rappresentanti delle Regioni, sarà quella di alzare il tetto delle terapie intensive al 15% e dei ricoveri al 20%, che è la metà di quello che era previsto fin ora. Questa è la principale richiesta che porteremo oggi”. La Lombardia e le altre Regioni chiederanno quindi un'importante cambiamento dei parametri che fino ad ora sono stati in vigore per determinare l'ingresso in zona gialla.

La situazione in Lombardia

Nel frattempo, lunedì 19 luglio la Lombardia ha superato la quota di 11 milioni di somministrazioni di vaccini anti covid e, come annunciato dalla stessa vicepresidente, nei prossimi giorni si arriverà a 7 milioni di cittadini che hanno aderito alla campagna vaccinale prenotando l'inoculazione.

La Regione, ancora una volta, si è rivolta agli astenuti, soprattutto quelli tra i 60 e i 69 anni. "Siamo in una fase cruciale di questa storica missione - ha affermato la vicepresidente lombarda -. Per questa ragione ora rivolgo nuovamente un accorato appello a tutti coloro che ancora non si sono vaccinati affinché vi provvedano con fiducia e senza tentennamenti. Penso agli over 60, la categoria più a rischio. Ma anche agli adolescenti e giovani, alle loro famiglie e a tutto il personale scolastico, che dopo l'estate desiderano, come tutti noi del resto, un ritorno alla scuola in presenza".