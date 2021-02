Covid, incontro tra la Lombardia e la regione bulgara di Yambol sulla gestione dell'emergenza

Un confronto sull'emergenza Covid e come combatterla. A distanza, come spesso accade proprio per limitare i rischi di contagio. La particolarità è che è stato organizzato dalla diplomazia. Collegati in video conferenza i rappresentanti di Regione Lombardia, quelli della Regione di Yambol in Bulgaria e la console generale della Bulgaria a Milano, Tanya Dimitrova.

L'incontro si è svolto mercoledì 17 febbraio e aveva, come tema, le modalià di gestione dell'emergenza Covid. Per la Lombardia hanno partecipato Alan Rizzi (sottosegretario alle relazioni internazionali), Alessandro Amorosi (dirigente del settore Welfare) e Luca Bernardo (direttore di Medicina dell'infanzia al Fatebenefratelli-Sacco-Buzzi). Per la Regione di Yambol c'erano il presidente Dimitar Ivanov, il vice direttore dell'ospedale Pateleymon, Valentin Valchev, e altri rappresentanti delle istituzioni sanitarie locali.

I due gruppi di partecipanti hanno scambiato informazioni ed esperienze importanti, maturate durante la gestione della pandemia, e aggiornamenti sulle campagne di vaccinazione dei cittadini delle loro regioni. Il sottosegretario Alan Christian Rizzi e la console generale Tanya Dimitrova, responsabili della realizzazione dell’incontro, hanno ringraziato i presenti per il loro contributo e si sono augurati di veder ben presto i risultati positivi del lavoro di tutti i medici e del personale sanitario impegnato in prima linea durante l’emergenza Covid.