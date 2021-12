Più letti in ospedale per evitare la zona gialla: la strategia della Regione

Aumentare i posti disponibili negli ospedali lombardi per scongiurare l'entrata in zona gialla. Questa la strategia della Regione per far sì che la Lombardia rimanga zona bianca anche dopo il 27 dicembre, anche a fronte del recente aumento dei contagi.

Palazzo Lombardia dovrebbe aggiungere oltre 2mila posti letto con l'obiettivo di ridurre la percentuale di pazienti covid ricoverata rispetto al totale di letti a disposizione (che attualmente è di circa il 14%). Al momento non è ancora chiaro se all'aumento di letti - che nei piani dovrebbero diventare oltre un centinaio ogni 100mila abitanti - corrisponderà anche l'introduzione di nuovo organico - medici, infermieri e oss - per poter gestire i nuovi potenziali pazienti.

Vaccini agli over 5

Nel frattempo, al 17 dicembre, sono 3.510 i bambini dai 5 agli 11 anni a cui in Lombardia è stato somministrato il vaccino contro il covid prodotto da Pfizer specificatamente per questa fascia d'età, nel primo giorno di somministrazioni, giovedì 16 dicembre.

Gli appuntamenti per i bambini, da domenica scorsa, giorno di apertura delle prenotazioni, sono finora circa 70mila. Tra i 62 hub dove si vaccinano i bimbi quello della vecchia Fiera di Milano, al Portello, dove sono state allestite 18 linee vaccinali. Negli hub dedicati ai più piccoli ci sono percorsi e personale dedicati, con un'accoglienza a loro misura.

Ad esempio, in Fiera i bambini sono stati accolti da clown e dalle mascotte di Gardaland, mentre i percorsi d'uscita dall'hub sono 'decorati' con murales dei personaggi dei cartoni animati. E ogni bambino vaccinato prima di Natale riceverà in regalo un ingresso gratuito a Gardaland. In totale, giovedì 16 dicembre in Lombardia erano state somministrate 106.700 dosi di vaccino contro il covid, di cui 37.374 nel territorio di Ats Milano (che comprende anche la provincia di Lodi).