In Lombardia più 1.752 posti letto in ospedale ma si teme zona gialla

Aumentare i posti disponibili per i pazienti covid negli ospedali lombardi. Questa la strategia della Regione per scongiurare l'entrata in zona gialla e far sì che la Lombardia rimanga zona bianca dopo il 27 dicembre, anche a fronte del recente aumento dei contagi.

Palazzo Lombardia - come evidenzia l'aggiornamento trasmesso al ministero della Salute sui posti letto disponibili in area medica per pazienti covid - ha aggiunto altri 1.752 posti letto con l'obiettivo di ridurre la percentuale di pazienti covid ricoverata rispetto al totale di letti a disposizione (che attualmente è di circa il 14%). Il nuovo valore è di 10.237, vicino al tetto massimo di 10.500 posti letto. Non ci sono invece variazioni nel numero di posti in terapia intensiva che rimane 1.530. Al momento non è ancora chiaro se all'aumento di letti - che nei piani dovrebbero diventare oltre un centinaio ogni 100mila abitanti - corrisponderà anche l'introduzione di nuovo organico - medici, infermieri e oss - per poter gestire i nuovi potenziali pazienti.

Fontana: "Situazione abbastanza sotto controllo"

"Siamo ancora in una situazione abbastanza sotto controllo, per ora i numeri non ci penalizzano ancora - ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana al brindisi della Lega a Milano con Matteo Salvini -. Invieremo i numeri martedì, tutto dipenderà dai prossimi due giorni, ma credo che ci siano buone possibilità di rimanere in bianco ancora per qualche tempo".

"Abbiamo attivato la nostra struttura - ha spiegato il governatore a proposito della gestione dei nuovi contagi in salita - sono stati aumentati i posti sia in terapia ordinaria che intensiva" negli ospedali. Su nuove restrizioni o misure "valuteremo ciò che deciderà il governo e la struttura commissariale", ha concluso il governatore.