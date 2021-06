La Lombardia sarà la prima regione immune d'Italia, ha detto Moratti

La Lombardia sarà la prima regione italiana a diventare immune al covid. A dirlo la vicepresidente Letizia Moratti, sottolineando il ruolo dei giovani nella campagna vaccinale.

"Adesso la Lombardia corre, penso che saremo la prima Regione a raggiungere l'immunità di comunità - sono state le parole dell'assessora al Welfare ai microfoni della trasmissione 'Mattino 5' -. Il dato delle adesioni dei giovanissimi è stato molto importante e credo che ci sarà utile anche in futuro per la riapertura delle scuole in sicurezza".

"Il rigore e la prudenza che ci sono stati finora hanno pagato e ci hanno fatto avere numeri così buoni che la prossima settimana ci permetteranno di andare in zona bianca - ha proseguito Moratti -. Credo che ci voglia sempre prudenza e responsabilità collettiva, ora si tratta di avere responsabilità individuale ma sono certa che sicuramente tutti saranno prudenti".

Ad evidenziare come il quadro pandemico sia notevolmente migliorato nella nostra regione anche il commissario straordinario all'emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, in audizione davanti alla commissione Bilancio della Camera nella giornata di lunedì 7 giugno. La campagna vaccinale anti-covid in Lombardia era partita male, ha detto Figliolo, "soprattutto per gravi problemi ai sistemi informativi" che "sono stati risolti, anche grazie alla struttura commissariale".

"Ma dopo i primi passi falsi iniziali, ha continuato il commissario straordinario all'emergenza, "la Regione ha manifestato tutte le sue grandissime capacità. Oggi è sopra la media in quasi tutte le classi di età" e "sta facendo benissimo il piano", ha aggiunto il commissario.

Nei prossimi giorni il sistema di prenotazione del vaccino in Lombardia verrà aggiornato: da fine giugno — come aveva chiesto Figliuolo nei giorni scorsi — si potrà cambiare il giorno del richiamo del siero se questo rappresenta un problema anche solo legato alle ferie. Un modo per allargare quanto più possibile la platea degli immunizzati.