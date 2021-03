Le regole per le riaperture a Milano e in Lombardia in primavera ed estate

Il governo ha deciso di prorogare il decreto in vigore per tutto aprile. Ecco quali saranno i passaggi per le riaperture

Il governo Draghi ha stabilito che l'attuale decreto per l'emergenza pandemica resterà in vigore fino alla fine di aprile. Milano e la Lombardia, quindi, come in resto d'Italia, rimarranno chiuse fino a maggio.

Se per Pasqua varranno ancora i divieti e le regole applicati in zona rossa, infatti, anche dopo le festività continuerà la linea del massimo rigore. L'andamento della curva dei contagi verrà valutata nuovamente verso la metà di aprile.

L'unica concessione - anche in zona rossa - è prevista per la scuola: a riaprire saranno materne, elementari e classi prime delle medie. Se la Lombardia dovesse tornare arancione, invece, a poter tornare tra i banchi saranno tutti gli studenti fino alla terza media e al 50% quelli delle superiori.

Fino al 30 aprile ai lombardi non sarà consentito spostarsi fuori regione salvo che per le note motivazioni di lavoro, salute e comprovata necessità. Restano chiusi, inoltre, fino alla fine del mese bar e ristoranti, che potranno continuare soltanto con attività di asporto e consegna a domicilio. Slitta anche la riapertura di cinema e teatri (che dal 27 marzo avrebbero dovuto riaprire con capienza al 25% e posti preassegnati anche nelle zone gialle).

La decisione di prorogare le chiusure, ha sottolineato il premier Mario Draghi, "dipende dai dati" e il monitoraggio viene comunque fatto "settimana per settimana", senza escludere "cambiamenti in corso". Attualmente visti i ritardi nel somministrare i vaccini e l'andamento pandemico è presumibile ipotizzare che fino al 30 aprile, quando scadrà lo stato d'emergenza in vigore dallo scorso gennaio, non cambierà nulla. Sarà questa la data in cui un quadro graduale delle riaperture - di bar, ristoranti, locali, teatri, palestre, centri sportivi e non solo - potrebbe essere definito.

Come sarà l'estate del 2021

Annunciando la proroga delle restrizioni, Draghi ha fatto però capire che forse la fine del tunnel si comincia a intravedere. Rispondendo a chi gli chiedeva se consiglierebbe agli italiani, come ha fatto il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, di prenotare le vacanze estive, infatti, ha dichiarato: "Sono d'accordo con lui, se potessi andare in vacanza ci andrei volentieri". E sarebbe stato lo stesso premier a proporre in cabina di regia con le forze di maggioranza e i vertici del Cts una verifica dei dati e della situazione a metà aprile. Un monitoraggio attento dei numeri e della curva epidemiologica - la proposta del presidente del Consiglio - per decidere se tirare dritto fino a fine aprile con le zone gialle messe al bando e tutta Italia divisa tra rosso, come nel caso della Lombardia, e arancione, oppure allentare prima le maglie della stretta.

E questo perché al tavolo ci sarebbero stati alcuni distinguo, soprattutto perplessità della Lega su una proroga delle misure che copra per intero il mese di aprile. Per evitare che il fronte tra 'aperturisti' e 'rigoristi' diventasse rovente, il premier avrebbe proposto il check a metà mese. La speranza è che tra la fine della primavera e l'arrivo dell'estate anche a Milano e in Lombardia si possa vedere un miglioramento significativo. Le pesanti restrizioni ancora in atto durante questa stagione, allora, potrebbero finalmente venir meno.